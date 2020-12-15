MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor: 2 - 0

Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen maçta MKE Ankaragücü ile Atakaş Hatayspor, Ankara Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda MKE Ankaragücü'nden Erdi Dikmen ile Atakaş Hatayspor'dan Boupendza mücadele etti.

Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen maçta MKE Ankaragücü ile Atakaş Hatayspor, Ankara Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda MKE Ankaragücü'nden Erdi Dikmen ile Atakaş Hatayspor'dan Boupendza mücadele etti.