Muş'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Muş'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği il merkezine bağlı Eralan köyünde karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği belirtildi.



Açıklamada, "Eralan köyünde Kovid-19 pozitif vakaların çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyün 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.