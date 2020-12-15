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- 15 Ara 2020 - 22:57 G: 15 Ara 2020 - 22:58

Yunanistan, 2020 savunma bütçesindeki silahlanma payını 5 kat artırdı

Ülkede 2021 için ayrılan savunma bütçesi, 5,49 milyar avro, bu bütçede silahlanmaya ayrılan pay ise 2,5 milyar avro oldu

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Yunanistan, 2020 savunma bütçesindeki silahlanma payını 5 kat artırdı

Yunanistan, 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, bu yıla göre 5 kat artırarak 2,5 milyar avroya yükseltti.

Yunanistan Parlamentosunda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edildi.

Ülkenin savunma bütçesi, 5,49 milyar avroya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2,5 milyar avroya çıkartıldı.

15 Ara 2020 - 22:57 AA - Dünya

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