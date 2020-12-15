Kayseri'de "dur" ihtarına uymayan sürücüye 9 bin 750 lira ceza kesildi
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürüye 9 bin 750 lira ceza kesildi.
Kayseri'de "dur" ihtarına uymayan sürücüye 9 bin 750 lira ceza kesildi
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürüye 9 bin 750 lira ceza kesildi.
Melikgazi ilçesinde 38 LN 935 plakalı panelvan aracın sürücüsü G.G. (26) polisin "dur" ihtarına uymadı.
Bir süre sonra durdurulan ve sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edilen araçta çok sayıda farklı plaka bulundu.
Sürücüye ehliyetsiz trafiğe çıkma suçundan 6 bin 500 ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 3 bin 250 lira para cezası kesildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.