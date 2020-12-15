Wolverhampton, Chelsea'yi devirdi! Wolverhampton, Chelsea'yi devirdi
İngiltere Premier Lig'in 13. hafta açılış mücadelesinde Wolverhampton, konuk ettiği Chelsea'yi 2-1 yendi.
Chelsea üst üste ikinci kez kaybİngiltere Premier Lig'in 13. hafta açılış mücadelesinde Wolverhampton, konuk ettiği Chelsea'yi 2-1 yendi.etti
İngiltere Premier Lig'in 13. hafta açılış mücadelesinde Wolverhampton, konuk ettiği Chelsea'yi 2-1 yendi. Bu sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Chelsea, Molineux Stadı'nda Wolverhampton'ın konuğu oldu.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan Chelsea, 49. dakikada Olivier Giroud'un golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Wolverhampton, 66. dakikada Daniel Podence ve 90+5. dakikada Pedro Neto'nun ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti.
Geçen hafta da Everton'a mağlup olan Chelsea, bu sonucun ardından 22 puanda kalırken, Wolverhampton ise 20 puana yükseldi.
İngiltere Premier Lig'in 13. hafta açılış mücadelesinde Wolverhampton, konuk ettiği Chelsea'yi 2-1 yendi.
Bu sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Chelsea, Molineux Stadı'nda Wolverhampton'ın konuğu oldu.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan Chelsea, 49. dakikada Olivier Giroud'un golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Wolverhampton, 66. dakikada Daniel Podence ve 90+5. dakikada Pedro Neto'nun ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti.
Geçen hafta da Everton'a mağlup olan Chelsea, bu sonucun ardından 22 puanda kalırken, Wolverhampton ise 20 puana yükseldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.