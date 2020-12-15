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- 15 Ara 2020 - 23:35 G: 15 Ara 2020 - 23:56

Wolverhampton, Chelsea'yi devirdi! Wolverhampton, Chelsea'yi devirdi

İngiltere Premier Lig'in 13. hafta açılış mücadelesinde Wolverhampton, konuk ettiği Chelsea'yi 2-1 yendi.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Chelsea üst üste ikinci kez kaybİngiltere Premier Lig'in 13. hafta açılış mücadelesinde Wolverhampton, konuk ettiği Chelsea'yi 2-1 yendi.etti

  İngiltere Premier Lig'in 13. hafta açılış mücadelesinde Wolverhampton, konuk ettiği Chelsea'yi 2-1 yendi. Bu sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Chelsea, Molineux Stadı'nda Wolverhampton'ın konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan Chelsea, 49. dakikada Olivier Giroud'un golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Wolverhampton, 66. dakikada Daniel Podence ve 90+5. dakikada Pedro Neto'nun ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti.

Geçen hafta da Everton'a mağlup olan Chelsea, bu sonucun ardından 22 puanda kalırken, Wolverhampton ise 20 puana yükseldi.

İngiltere Premier Lig'in 13. hafta açılış mücadelesinde Wolverhampton, konuk ettiği Chelsea'yi 2-1 yendi.

Bu sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Chelsea, Molineux Stadı'nda Wolverhampton'ın konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan Chelsea, 49. dakikada Olivier Giroud'un golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Wolverhampton, 66. dakikada Daniel Podence ve 90+5. dakikada Pedro Neto'nun ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti.

Geçen hafta da Everton'a mağlup olan Chelsea, bu sonucun ardından 22 puanda kalırken, Wolverhampton ise 20 puana yükseldi.

15 Ara 2020 - 23:35 AA Ankara- Spor

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