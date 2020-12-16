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- 16 Ara 2020 - 11:26 G: 16 Ara 2020 - 11:50

Ankara Mamak’a yirmi beşinci pazaryeri

Mamak Belediyesi, ilçeye yepyeni yatırımlar kazandırmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Semt pazarlarını mahallelerin istek ve ihtiyaçlarına göre işlevsel hale getiren Mamak Belediyesi Şahap Gürler Mahallesi’nde yeni semt pazarı inşa ediyor. 1500 metrekarelik alanda yapımı yüzde 35 seviyesine ulaşan pazaryerinin içinde yer alacak Zabıta Noktası’nın ince işleri devam ediyor. Çelik çatı imalatına da başlanacak pazaryeri tamamlandığında hem pazar esnafının hem de vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmeyerek rahatça alışveriş yapmaları sağlanacak.

Mamak’a on üçüncü kapalı pazar

Mahalle sakinlerinin rahat ve güvenilir bir biçimde alışveriş yapabilecekleri semt pazarında her detayı düşündüklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak’ta 12 kapalı, 11 açık olmak üzere 24 pazaryeri olduğunu, pazaryerinin tamamlanmasıyla Mamak’ın toplamda yirmi beşinci pazaryerine kavuşacağını söyledi. Pazaryerinin aydınlatma sistemlerinden güvenlik noktalarına kadar konforlu olacak şekilde dizayn edileceğini de vurgulayan Köse, pazaryerinin şimdiden hayırlı olmasını diledi.

16 Ara 2020 - 11:26 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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