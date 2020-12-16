Yenimahalle’den Ankara Sanat Tiyatrosu’na tam destek

Ankara Sanat Tiyatrosu’nun bir mübadele hikâyesini konu alan oyunu pandemi nedeniyle 17 Aralık Perşembe günü saat 20.00’da Yenimahalle Belediyesi Youtube kanalından tiyatro severlerin beğenisine sunulacak.

Başkent’te sanata ve sanatçıya verdiği destek ile adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, pandemi sürecinde yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle İzmir Caddesi Ihlamur Sokak’ta bulunan tarihi salonunu kapatmak zorunda kalan Ankara Sanat Tiyatrosu’na destek elini uzattı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, pandemi sürecinin özel tiyatrolara büyük darbe indirdiğini belirterek, “Sanat, bu zor günlerden çıkışımızı sağlayacak umudumuzu, yaşam sevincimizi artıran en önemli aşımız. Bu süreçte sanatın her dalıyla uğraşan insanlarımız sıkıntı içindeler. Tiyatrolar da bunun başında geliyor. Bu sıkıntıları atlatana kadar ayakta kalmaları için hepimizin dayanışma içinde olması gerekiyor” dedi.

AST Başkentimizin hafızasıdır

Yaşar, pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle 57 yıllık yerinden ayrılmak zorunda kalan AST’a destek olacaklarının altını çizdi. Yaşar, “AST Ankara’nın en eski ve en köklü tiyatrolarındandır. Binlerce tiyatrocu yetiştirmiş bir okuldur. Başkentimizin simgelerinden biridir hafızasıdır. Kökleri bu zor zamanları da atlatarak Ankara’nın ruhunda derin izler bırakmaya devam edecek kadar güçlüdür” dedi.

Göçe zorlanan hayatlar

Ankara Sanat Tiyatrosu’nun mübadile dönemini sahneye taşıdığı Bir Valize Ne Sığar Ki isimli oyunu Yenimahalle Belediyesi Youtube sayfasından yayınlanacak. Rejisini Yeşim Dorman üstleniyor. Lozan’da, Türkiye ve Yunanistan arasında, 30 Ocak 1923’te imzalanan Türk-Rum Nüfus Mübadelesi Anlaşması’yla, bavullara sığdırılmaya çalışılan hayatlar seyirci ile buluyor. Oyun, Yunanistan’da yaşayan yaklaşık 500 bin Müslüman topluluğun Anadolu’nun değişik bölgelerine yerleştirildiği, Anadolu’da ise yine yüzyıllardır yerleşik olarak yaşayan Rum-Ortadoks nüfustan 1,5-2 milyon insanın ağırlıklı olarak Atina ve Selanik çevresine yerleştirilmesinin ardından uyum sorunu yaşayan insanların hikâyeleri anlatılıyor.

Yeşim Dorman tarafından yazılan ve yönetilen; Hakan Güven, Yeşim Dorman, Bülent Yıldıran, Mehmet Ulusoy, Yıldırım Şimşek, Nalan Güneş Demirel, Çağlar Deniz ve Sinem İslamoğlu’nun rol aldığı “Bir Valize Ne Sığar ki” tiyatro oyunu, Yenimahalle Belediyesi Youtube kanalından tiyatro severlerin beğenisine sunulacak.