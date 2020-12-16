Pişti Nasıl Oynanır? Nasıl Sayılır? Evde Oynayabileceğiniz Eğlenceli Oyunlar…
Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yeniden sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı bugünlerde birçok vatandaş evde vakit geçirmenin yollarını arıyor.
Pişti Nasıl Oynanır? Nasıl Sayılır? Evde Oynayabileceğiniz Eğlenceli Oyunlar… Aile ya da arkadaşları ile yaşayanlar beraber yapılabilecek aktiviteleri araştırılıyor. En çok merak edilen aktivitelerden birisi ise iskambil kağıdı oyunları oluyor.
Pişti Oyunu Nasıl Oynanır?
İskambil kağıtları ile oynanan oyunların içinde en bilineni ve en çok tercih edilen pişti oluyor. Hem aile arasında hem de arkadaşlarla oynanan pişti, kolay ve eğlenceli bir oyun olduğu için birçok grup tarafından tercih ediliyor. İskambil destesi olarak da bilinen 52 kağıtları ile oynanan pişti oyununda 52 kuralları geçerlidir.
16 Ara 2020 - 14:03 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.