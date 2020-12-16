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- 16 Ara 2020 - 14:03 G: 16 Ara 2020 - 14:09

Pişti Nasıl Oynanır? Nasıl Sayılır? Evde Oynayabileceğiniz Eğlenceli Oyunlar…

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yeniden sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı bugünlerde birçok vatandaş evde vakit geçirmenin yollarını arıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Pişti Nasıl Oynanır? Nasıl Sayılır? Evde Oynayabileceğiniz Eğlenceli Oyunlar… Aile ya da arkadaşları ile yaşayanlar beraber yapılabilecek aktiviteleri araştırılıyor. En çok merak edilen aktivitelerden birisi ise iskambil kağıdı oyunları oluyor.

Pişti Oyunu Nasıl Oynanır?

İskambil kağıtları ile oynanan oyunların içinde en bilineni ve en çok tercih edilen pişti oluyor. Hem aile arasında hem de arkadaşlarla oynanan pişti, kolay ve eğlenceli bir oyun olduğu için birçok grup tarafından tercih ediliyor. İskambil destesi olarak da bilinen 52 kağıtları ile oynanan pişti oyununda 52 kuralları geçerlidir.

16 Ara 2020 - 14:03 - Yaşam

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