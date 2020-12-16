Eda Ece Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki Herkes Şoktan Şoka Girdi! Böyle Bir Şey Olamaz... Son dönemlerin popüler isimlerinden Eda Ece magazin gündeminde sık sık yer almaya devam ediyor. Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alan güzel oyuncu sürekli kendinden söz ettiriyor. Her hafta yeni gündemlerle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinde olan Eda Ece, sosyal medya paylaşımları ile de sık sık gündeme geliyor.

Hem güzelliği hem de oyunculuk yeteneği ile sevilen oyuncu sosyal medyada yaptığı son paylaşımı ile yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun eğlenceli görüntüleri büyük beğeni topladı.