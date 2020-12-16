Eskişehir'de 9 uyuşturucu sanığına hapis cezası istemi
Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında 15 yıl ile 35 yıl arasında değişen hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Eskişehir'de 9 uyuşturucu sanığına hapis cezası istemi
Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında 15 yıl ile 35 yıl arasında değişen hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Cumhuriyet Savcılığınca, tutuklu sanıklar A.G. (29), B.M. (36) ve C.B. (35) ile tutuksuz E.Ü. (41), F.S. (21), F.C. (35), K.B. (26), N.Ö. (34) ve T.A. (24) hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.
Sanıklara "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıldan 35 yıla kadar değişen hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.
İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı 10 operasyonda, sanıkların üzerlerinde çok sayıda satışa hazır uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.
Ayrıca iddianamede, sanıkların uyuşturucuyu satmak amacıyla bulundurduğu ifade edildi.
Davanın görülmesine ilerleyen günlerde Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.