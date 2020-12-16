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- 16 Ara 2020 - 16:51 G: 16 Ara 2020 - 16:52

Sakarya Valisi Kaldırım, Kuzey Marmara Otoyolu'nda incelemelerde bulundu

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İstanbul'un çevre illere ve diğer bölgelere ulaşımını büyük oranda kolaylaştıracak ve 19 Aralık'ta açılacak Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı bölümündeki çalışmaları inceledi.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Sakarya Valisi Kaldırım, Kuzey Marmara Otoyolu'nda incelemelerde bulundu

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İstanbul'un çevre illere ve diğer bölgelere ulaşımını büyük oranda kolaylaştıracak ve 19 Aralık'ta açılacak Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı bölümündeki çalışmaları inceledi.

16 Ara 2020 - 16:51 AA Sakarya- Belediyeler

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