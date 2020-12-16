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- 16 Ara 2020 - 16:53 G: 16 Ara 2020 - 16:54

Kahramanmaraş'ta çeşitli dönemlere ait 224 sikke ve obje geçirildi

Kahramanmaraş'ta çeşitli dönemlere ait 224 sikke ve objeyi satmaya çalışan zanlı gözaltına alındı.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Kahramanmaraş'ta çeşitli dönemlere ait 224 sikke ve obje geçirildi

Kahramanmaraş'ta çeşitli dönemlere ait 224 sikke ve objeyi satmaya çalışan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde A.A'nın tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeleri satmaya çalıştığı bilgisini aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüphelinin kent merkezindeki bir iş hanına girdiğini tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin üstünde çeşitli dönemlere ait 203 sikke ile çeşitli ebatlarda ve figürlerde 21 obje ele geçirdi.

Eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan A.A, polis merkezine götürüldü.

16 Ara 2020 - 16:53 AA Kahramanmaraş- Gündem

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