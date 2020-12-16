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- 16 Ara 2020 - 16:50 G: 16 Ara 2020 - 17:05

Yıldız Tilbe'den Aşkla İlgili Şok Edici Açıklama... Görenlerin Ağzı Açık Kaldı...

Müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Yıldız Tilbe her dönem açıklamaları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı sosyal medya açıklamaları ile gündeme bomba gibi düşüyor. Her sözü ile magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tilbe, OT dergisine yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcının sevenleri açıklamalarını merakla takip ediyor.

Elif Duman
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Yıldız Tilbe'den Aşkla İlgili Şok Edici Açıklama... Görenlerin Ağzı Açık Kaldı... Müzik dünyasının olaylı isimlerinden Yıldız Tilbe geçtiğimiz haftalarda sosyal medya açıklamaları ile gündeme gelmişti. Aşı uygulamaları ile ilgili çarpıcı söylemlerde bulunan ünlü isim uzun süre sosyal medyada konuşulmuştu. Aşıya karşı olduğunu ve vurdurmayacağını belirten Yıldız Tilbe bu açıklamaları ile uzun süre gündemde kaldıktan sonra şimdi de OT dergisine yaptığı açıklamalar ile magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Müzik dünyasının olaylı ismi Yıldız Tilbe OT dergisine aşk, müzik ve hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yıldız Tilbe’nin Aşk Açıklamaları Olay Oldu

Yıldız Tilbe’nin OT dergisine yaptığı açıklamalarda en dikkat çeken noktalardan biri aşk ile ilgili söyledikleri oldu. Aşk hissinin gençken daha güzel olduğundan bahseden Tilbe, kendi gençliğinde aşktan anlamadığını bu yüzden de güzel olduğunu söyledi. Birçok aşk ve ayrılık şarkısı ile adından her dönem bahsettiren isimlerden biri olan Tilbe, yaş büyüdükçe işin kurnazı olunduğunu ve aşkın çok anlamı kalmadığını söyledi. Şimdilerde aşkın değiştiğini de açıklayan Yıldız Tilbe” Şimdi seksin adını aşk koydular. Canları çekmeyince aşkım bitti diyorlar” şeklinde açıklama yaptı. Ünlü şarkıcının aşk hakkındaki fikirleri şaşkınlık yarattı. Bu açıklama ile Tilbe magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

16 Ara 2020 - 16:50 - Magazin

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