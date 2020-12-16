Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın dua programına katılacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için yarın yatsı namazı sonrası dua edecek.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın dua programına katılacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için yarın yatsı namazı sonrası dua edecek.
Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yarın yatsı namazının ardından Hacıbayram Camii'nde gerçekleştirilecek programda, duayı Başkan Erbaş okuyacak.
Program, Diyanet TV, TRT ve özel televizyon kanalları ile Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesaplarından saat 19.40'da canlı yayınlanacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.