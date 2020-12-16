Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Ara 2020 - 19:15 G: 16 Ara 2020 - 19:16

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın dua programına katılacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için yarın yatsı namazı sonrası dua edecek.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın dua programına katılacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için yarın yatsı namazı sonrası dua edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yarın yatsı namazının ardından Hacıbayram Camii'nde gerçekleştirilecek programda, duayı Başkan Erbaş okuyacak.

Program, Diyanet TV, TRT ve özel televizyon kanalları ile Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesaplarından saat 19.40'da canlı yayınlanacak.

16 Ara 2020 - 19:15 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kayseri'deki cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası verildi mask
Kayseri'deki cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası verildi
Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Serdaroğlu'dan işten çıkarılan işçilere destek mask
Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Serdaroğlu'dan işten çıkarılan işçilere destek
Borsada en çok değer kaybeden hisseler mask
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsada en çok değer kazanan hisseler mask
Borsada en çok değer kazanan hisseler
PTT Milyonlarca Kişiye 711 Lira Yardım Yapacağını An İtibariyle Duyurdu! Şartı Sağlayan Herkes Cebine Koyabilecek! Başvuru Yapmayı Unutmayın… mask
PTT Milyonlarca Kişiye 711 Lira Yardım Yapacağını An İtibariyle Duyurdu! Şartı Sağlayan Herkes Cebine Koyabilecek! Başvuru Yapmayı Unutmayın…
TSK'nin ÖMAT timleri Karabağ'daki mayınlı arazilerin temizliği için göreve başladı mask
TSK'nin ÖMAT timleri Karabağ'daki mayınlı arazilerin temizliği için göreve başladı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL