Kırmızı Oda Dizisi Yaktı Yıktı! Görenler Şok İçinde Kaldı... Meğer Boncuk…
TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, yayınladığı yeni bölümleri ile izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Birçok hayat hikayesini konu alan Kırmızı Oda bu sefer Burcu Biricik’in hayat verdiği Boncuk karakterinin hayatını ele aldı. Boncuk diziye ilk girdiği günden bu yana tüm ilgileri üzerine toplayarak izleyicileri büyük bir merak ve heyecanın içerisine sürükledi. İzleyici kitlesi yayınlanan her bölümü merakla beklemeye başladı.
Kırmızı Oda’nın 15. bölümünün yayınlanmasının ardından tüm dikkatler yine Boncuk karakterine çevrildi. Bunun yanı sıra ‘Hediye’ ve ‘Selvi’ karakterleri de izleyicinin gözünden kaçmadı. Boncuk karakterinin yaşam öyküsünü izleyenler, nasıl bir durumla karşı karşıya olduğunu merak etmeye başladı. Boncuk ’un nasıl bir travma yaşadığını merak edenler detaylı bir araştırma içerisine girerek durumunu anlamaya çalıştı.
Kırmızı Oda’dan birçok karakter geldi geçti ve hepsi de izleyici kitlesinin hafızasına kazınan isimler arasında yer aldı. Alya ve Meliha karakteri dizide yoğun bir ilgi görmüştü. Boncuk karakterinin de o yolda gittiği söylenenler arasında yerini aldı. Yayınlanan bölümde Boncuk ‘un Hollanda’da büyük bir yalnızlığın içinde olduğu izleyici kitlesi üzerinde büyük bir üzüntü yarattı. Bunun yanı sıra kocası Sadık ise onu düz bir kişilik olarak görüyor ve yapmak istediği şeylere hiçbir zaman müsaade etmiyor. Son derece yalnız olan Boncuk zamanla ermişleri görmeye başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.