Kırmızı Oda Dizisi Yaktı Yıktı! Görenler Şok İçinde Kaldı... Meğer Boncuk…

Kırmızı Oda’nın 15. bölümünün yayınlanmasının ardından tüm dikkatler yine Boncuk karakterine çevrildi. Bunun yanı sıra ‘Hediye’ ve ‘Selvi’ karakterleri de izleyicinin gözünden kaçmadı. Boncuk karakterinin yaşam öyküsünü izleyenler, nasıl bir durumla karşı karşıya olduğunu merak etmeye başladı. Boncuk ’un nasıl bir travma yaşadığını merak edenler detaylı bir araştırma içerisine girerek durumunu anlamaya çalıştı.

Kırmızı Oda’dan birçok karakter geldi geçti ve hepsi de izleyici kitlesinin hafızasına kazınan isimler arasında yer aldı. Alya ve Meliha karakteri dizide yoğun bir ilgi görmüştü. Boncuk karakterinin de o yolda gittiği söylenenler arasında yerini aldı. Yayınlanan bölümde Boncuk ‘un Hollanda’da büyük bir yalnızlığın içinde olduğu izleyici kitlesi üzerinde büyük bir üzüntü yarattı. Bunun yanı sıra kocası Sadık ise onu düz bir kişilik olarak görüyor ve yapmak istediği şeylere hiçbir zaman müsaade etmiyor. Son derece yalnız olan Boncuk zamanla ermişleri görmeye başladı.