Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Ara 2020 - 19:24 G: 16 Ara 2020 - 19:37

Kırmızı Oda Dizisi Yaktı Yıktı! Görenler Şok İçinde Kaldı... Meğer Boncuk…

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, yayınladığı yeni bölümleri ile izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Birçok hayat hikayesini konu alan Kırmızı Oda bu sefer Burcu Biricik’in hayat verdiği Boncuk karakterinin hayatını ele aldı. Boncuk diziye ilk girdiği günden bu yana tüm ilgileri üzerine toplayarak izleyicileri büyük bir merak ve heyecanın içerisine sürükledi. İzleyici kitlesi yayınlanan her bölümü merakla beklemeye başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kırmızı Oda’nın 15. bölümünün yayınlanmasının ardından tüm dikkatler yine Boncuk karakterine çevrildi. Bunun yanı sıra ‘Hediye’ ve ‘Selvi’ karakterleri de izleyicinin gözünden kaçmadı. Boncuk karakterinin yaşam öyküsünü izleyenler, nasıl bir durumla karşı karşıya olduğunu merak etmeye başladı. Boncuk ’un nasıl bir travma yaşadığını merak edenler detaylı bir araştırma içerisine girerek durumunu anlamaya çalıştı.

Kırmızı Oda’dan birçok karakter geldi geçti ve hepsi de izleyici kitlesinin hafızasına kazınan isimler arasında yer aldı. Alya ve Meliha karakteri dizide yoğun bir ilgi görmüştü. Boncuk karakterinin de o yolda gittiği söylenenler arasında yerini aldı. Yayınlanan bölümde Boncuk ‘un Hollanda’da büyük bir yalnızlığın içinde olduğu izleyici kitlesi üzerinde büyük bir üzüntü yarattı. Bunun yanı sıra kocası Sadık ise onu düz bir kişilik olarak görüyor ve yapmak istediği şeylere hiçbir zaman müsaade etmiyor. Son derece yalnız olan Boncuk zamanla ermişleri görmeye başladı.

16 Ara 2020 - 19:24 Ankara- Yaşam

# KIRMIZI ODA DİZİSİ TV8 İLE İLİŞKİLİ:
Kırmızı Oda Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Kırmızı Oda Son Bölüm Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Kırmızı Oda Son Bölüm Youtube İzle!
Kırmızı Oda’da Büyük Deprem! O Oyuncu da Ayrıldı… Yaprak Dökümü Başladı! “Kırmızı Oda Yayından Kaldırılıyor” İddiaları Ortalığı Karıştırdı! İddialar Gerçek mi? mask
Kırmızı Oda’da Büyük Deprem! O Oyuncu da Ayrıldı… Yaprak Dökümü Başladı! “Kırmızı Oda Yayından Kaldırılıyor” İddiaları Ortalığı Karıştırdı! İddialar Gerçek mi?
Kırmızı Oda Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 27 Kasım Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 27 Kasım Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda'nın O Oyuncusundan Bomba İtiraf! Böyle Bir Şey Hiç Beklenmiyordu... Ağzından mı Kaçırdı? mask
Kırmızı Oda'nın O Oyuncusundan Bomba İtiraf! Böyle Bir Şey Hiç Beklenmiyordu... Ağzından mı Kaçırdı?
Kırmızı Oda Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 20 Kasım Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 20 Kasım Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisine Öyle 3 İsim Geldi Ki, Dizi Boyut Değiştirdi! İzleyenler Şok İçinde Kaldı! İşte O İsimler… mask
Kırmızı Oda Dizisine Öyle 3 İsim Geldi Ki, Dizi Boyut Değiştirdi! İzleyenler Şok İçinde Kaldı! İşte O İsimler…
Kırmızı Oda Resmen Çıkarma Yaptı! Tam 4 Oyuncu Geldi, O İsimler Dizi Tarihine Geçecek... mask
Kırmızı Oda Resmen Çıkarma Yaptı! Tam 4 Oyuncu Geldi, O İsimler Dizi Tarihine Geçecek...
Kırmızı Oda'nın Hayat’ı Nilsu Yılmaz Kimdir? Kaç Yaşında? Oynadığı Diziler... mask
Kırmızı Oda'nın Hayat’ı Nilsu Yılmaz Kimdir? Kaç Yaşında? Oynadığı Diziler...
Kırmızı Oda'nın Selvi'si Sema Keçik Kimdir? Kaç Yaşında? Oynadığı Diziler... mask
Kırmızı Oda'nın Selvi'si Sema Keçik Kimdir? Kaç Yaşında? Oynadığı Diziler...
Binnur Kaya Kırmızı Oda'dan Ayrılıyor Mu? Doktor Hanım Kırmızı Oda'ya Veda Mı Ediyor? mask
Binnur Kaya Kırmızı Oda'dan Ayrılıyor Mu? Doktor Hanım Kırmızı Oda'ya Veda Mı Ediyor?
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masumlar Apartmanı'nın Naci'si İle İlgili Şok Detay! Eski Eşini Duyunca Çok Şaşıracaksınız... mask
Masumlar Apartmanı'nın Naci'si İle İlgili Şok Detay! Eski Eşini Duyunca Çok Şaşıracaksınız...
Çukur Dizisine Öyle Bir İsim Gelecek Ki, Deprem Sebebi Olacak! Dizinin Kaderi Değişebilir... mask
Çukur Dizisine Öyle Bir İsim Gelecek Ki, Deprem Sebebi Olacak! Dizinin Kaderi Değişebilir...
Masumlar Apartmanı Safiye'nin Gençliğini Kim Oynuyor? İrem Kübra Bakırtaş Oynadığı Diziler... mask
Masumlar Apartmanı Safiye'nin Gençliğini Kim Oynuyor? İrem Kübra Bakırtaş Oynadığı Diziler...
Çağatay Ulusoy’un Yeni Başrol Arkadaşı Belli Oldu: Afra Saraçoğlu Ardından İkinci Güzel Oyuncu Başrolden Diziye Transfer Oldu! mask
Çağatay Ulusoy’un Yeni Başrol Arkadaşı Belli Oldu: Afra Saraçoğlu Ardından İkinci Güzel Oyuncu Başrolden Diziye Transfer Oldu!
Kuruluş Osman İzleyicilerine Şok: O Karakter Diziden Ayrılacak! Hayranları Şimdiden Üzüntüye Boğuldu, Resmen Dizide Ölecek! mask
Kuruluş Osman İzleyicilerine Şok: O Karakter Diziden Ayrılacak! Hayranları Şimdiden Üzüntüye Boğuldu, Resmen Dizide Ölecek!
Kırmızı Oda’nın Meliha’sı Görenleri Şaşırtıyor! Yeni Halini Gören Geçirdiği Değişime İnanamıyor! Herkes ''Bu Sen Misin…'' mask
Kırmızı Oda’nın Meliha’sı Görenleri Şaşırtıyor! Yeni Halini Gören Geçirdiği Değişime İnanamıyor! Herkes ''Bu Sen Misin…''
Cemal Can Seven İkinci Kez Şampiyon Olmaya Gidiyor! Survivor 2021’nin Kadrosunda Yer Alacak! mask
Cemal Can Seven İkinci Kez Şampiyon Olmaya Gidiyor! Survivor 2021’nin Kadrosunda Yer Alacak!
Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Sonunda Bunu Da Yaptı! İzleyenler Hala Şokta, Bu Kadarı Olmaz Sesleri Yükseldi! mask
Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Sonunda Bunu Da Yaptı! İzleyenler Hala Şokta, Bu Kadarı Olmaz Sesleri Yükseldi!
Zümrüdüanka 23. Bölüm Full İzle! 16 Aralık Zümrüdüanka Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Zümrüdüanka 23. Bölüm Full İzle! 16 Aralık Zümrüdüanka Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 16 Aralık Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 16 Aralık Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 52 milyonu geçti mask
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 52 milyonu geçti
Pakistan'dan ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulamasına ilişkin "derin endişe duyuyoruz" açıklaması mask
Pakistan'dan ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulamasına ilişkin "derin endişe duyuyoruz" açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın dua programına katılacak mask
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın dua programına katılacak
Kayseri'deki cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası verildi mask
Kayseri'deki cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası verildi
Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Serdaroğlu'dan işten çıkarılan işçilere destek mask
Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Serdaroğlu'dan işten çıkarılan işçilere destek
Borsada en çok değer kaybeden hisseler mask
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL