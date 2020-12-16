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- 16 Ara 2020 - 19:38 G: 16 Ara 2020 - 19:39

Mersin'de "dur" ihtarına uymayıp polise ateş açan şüpheliler yakalandı

Erdemli ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak, kaçtıkları motosikletten polise pompalı tüfekle ateş eden şüpheliler yakalandı Şüphelilerin ilçede farklı tarihlerde 5 gasp ve bir silahlı yaralama olayına karıştığı belirlendi

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Mersin'de "dur" ihtarına uymayıp polise ateş açan şüpheliler yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtıkları motosikletten polise pompalı tüfekle ateş eden şüpheliler yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Alata Mahallesi'nde bir motosiklete dur ihtarında bulundu.

Bu sırada motosiklette bulunan iki kişi polislere doğru pompalı tüfekle ateş etti.

Kovalamaca sırasında motosikletin kaza yapması sonucu şüpheliler bölgedeki limon bahçesine kaçtı.

Özel harekat polislerinin katılımıyla bahçeye düzenlenen operasyonda şüphelilerden A.Y. bahçede, E.A. ise bölgeden kaçmak üzereyken yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alındı.

16 Ara 2020 - 19:38 AA Mersin- Gündem

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