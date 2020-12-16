Mersin'de "dur" ihtarına uymayıp polise ateş açan şüpheliler yakalandı
Erdemli ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak, kaçtıkları motosikletten polise pompalı tüfekle ateş eden şüpheliler yakalandı Şüphelilerin ilçede farklı tarihlerde 5 gasp ve bir silahlı yaralama olayına karıştığı belirlendi
Mersin'de "dur" ihtarına uymayıp polise ateş açan şüpheliler yakalandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtıkları motosikletten polise pompalı tüfekle ateş eden şüpheliler yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Alata Mahallesi'nde bir motosiklete dur ihtarında bulundu.
Bu sırada motosiklette bulunan iki kişi polislere doğru pompalı tüfekle ateş etti.
Kovalamaca sırasında motosikletin kaza yapması sonucu şüpheliler bölgedeki limon bahçesine kaçtı.
Özel harekat polislerinin katılımıyla bahçeye düzenlenen operasyonda şüphelilerden A.Y. bahçede, E.A. ise bölgeden kaçmak üzereyken yakalandı.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.