16 Ara 2020 - 19:43 Güncelleme: 16 Ara 2020 - 19:44
İçişleri Bakanı Soylu, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Aksar'ı makamında kabul etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'un kulüp başkanı Tarık Aksar'ı makamında kabul etti.
İçişleri Bakanı Soylu, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Aksar'ı makamında kabul etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'un kulüp başkanı Tarık Aksar'ı makamında kabul etti.
İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Aksar'ın, görüşmede Bakan Soylu'ya kırmızı-beyazlı takımın formasını takdim ettiği aktarıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.