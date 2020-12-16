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- 16 Ara 2020 - 19:43 G: 16 Ara 2020 - 19:44

İçişleri Bakanı Soylu, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Aksar'ı makamında kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'un kulüp başkanı Tarık Aksar'ı makamında kabul etti.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

İçişleri Bakanı Soylu, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Aksar'ı makamında kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'un kulüp başkanı Tarık Aksar'ı makamında kabul etti.

İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Aksar'ın, görüşmede Bakan Soylu'ya kırmızı-beyazlı takımın formasını takdim ettiği aktarıldı.

16 Ara 2020 - 19:43 AA İstanbul- Spor

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