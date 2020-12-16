Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Ara 2020 - 21:56 G: 16 Ara 2020 - 21:57

Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren manken hakkında dava

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Papen hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "Hayasızca hareketler" ve "Müstehcenlik" suçlarından 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren ve Kapadokya'da Türk Bayrağı üzerine yatarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "hayasızca harekette bulunma" ve "müstehcenlik" suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papen'in 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya Camisinde çıplak fotoğraf çektirmesi ve Kapadokya'da Türk Bayrağı üzerine yatarak çıplak poz vermesi üzerine başlattığı soruşturmayı tamamlandı.

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Papen hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "Hayasızca hareketler" ve "Müstehcenlik" suçlarından 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'den ayrıldığı için ifadesi alınamayan Papen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Manken Papen, Kudüs ve Mısır'da verdiği pozlardan dolayı tutuklanmış ve para cezasıyla serbest kalmıştı.

16 Ara 2020 - 21:56 AA İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fransa'da Kovid-19'a karşı aşılamaya ay sonu başlanacak mask
Fransa'da Kovid-19'a karşı aşılamaya ay sonu başlanacak
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan günlük iyileşenlerin sayısı yeni vakaları geçti mask
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan günlük iyileşenlerin sayısı yeni vakaları geçti
Manisa'da traktörün altında kalan sürücü öldü mask
Manisa'da traktörün altında kalan sürücü öldü
İzmir depreminin sembol ismi Ayda'ya sürpriz doğum günü kutlaması mask
İzmir depreminin sembol ismi Ayda'ya sürpriz doğum günü kutlaması
Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile eşi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı mask
Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile eşi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp polise saldıran 4 zanlı tutuklandı mask
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp polise saldıran 4 zanlı tutuklandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL