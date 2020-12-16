Ankara'da dini nikahlı eşini öldüren kadın tutuklandı
Gülyeşim K. ile dini nikahlı eşi Önder Çelik ve onun resmi nikahlı eşi Seher Çelik ile yaşadığı evde sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Gülyeşim K, Önder Çelik'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
Ankara Pursaklar'da, dini nikahlı eşini bıçaklayarak öldürdürmekle suçlanan cinayet zanlısı tutuklandı. İddiaya bilgiye göre, Gülyeşim K. ile dini nikahlı eşi Önder Çelik ve onun resmi nikahlı eşi Seher Çelik ile yaşadığı evde sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Gülyeşim K, Önder Çelik'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
Olayın ardından evden ayrılan zanlı, bir süre sonra polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Gülyeşim K, sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.