Nevşehir'de 5 günde aynı aileden 4 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Doğala Köyü Muhtarı Azmi Öztürk, karısı Belgiya ve babası Gazi Öztürk, yakalandıkları Kovid-19 nedeniyle 4 gün içerisinde yaşamlarını yitirdi.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde aynı aileden 4 kişi, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) nedeniyle 5 gün içinde hayatını kaybetti. Doğala Köyü Muhtarı Azmi Öztürk, karısı Belgiya ve babası Gazi Öztürk, yakalandıkları Kovid-19 nedeniyle 4 gün içerisinde yaşamlarını yitirdi.
Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi gören muhtarın annesi Saime Öztürk de yapılan müdahaleye rağmen 5. günde hayatını kaybetti. Ölen muhtar Öztürk'ün, Nevşehir Devlet Hastanesinde yatan kızının da tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.