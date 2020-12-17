Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı...

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 7256 Sayılı Kanun kapsamında 31 Ağustos 2020 tarihi ve öncesine ait ödenmemiş su, atık su, kaçak su, kirlilik önleme payı (KÖP), kanalizasyon ve şebeke harcamalarına katılma payları yapılandırıyor.

ASKİ, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılandırma için başvuran abonelere peşin ödemelerde ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim uygulayacak.

BORÇ YAPILANDIRMA İMKANI İÇİN SON 15 GÜN

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile ASKİ’ye borcu olan aboneler, borç yapılandırma fırsatından yararlanabilecek.

ASKİ tarafından yapılan duyuru ile kanun kapsamında vadesi 31 Ağustos 2020 tarihinden önce olduğu halde ödenmemiş su, atık su, kaçak su, KÖP, şebeke ve kanalizasyona katılma bedeli ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı borçlarına yapılandırma imkânı sağlandı.

PEŞİN VE TAKSİTLİ ÖDEME SEÇENEĞİ

Bu kapsamda borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri gibi alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, yapılandırma başvurusu sonrasında peşin ödemelerde de Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması kararlaştırıldı.

Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ise yapılandırılan tutar, 6-9-12-18 eşit taksitler halinde 2 ayda bir ödenebilecek.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık 2020 tarihine kadar www.aski.gov.tr adresinden “Randevu Başvurusu” menüsünden randevu alarak işlemlerini yapabilecek. Borç yapılandırması için ayrıntılı bilgi almak isteyen aboneler, “0312 616 23 90-616 23 91 ya da 616 24 36” numaralı hattı arayabilecek.