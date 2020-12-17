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- 17 Ara 2020 - 13:04 G: 17 Ara 2020 - 13:05

Afyonkarahisar'da sis tehlike oluşturuyor

Trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ile işaretçilerine uymaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında derecelerde ölçüldüğü Afyonkarahisar kent merkezinde ve çevre yolu üzerinde sabah saatlerinde sis etkili olmaya başladı.

Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar indiği sis nedeniyle, Afyonkarahisar'daki çevre yolları üzerinde ve kavşak noktalarında sürücülerin güçlükle ilerlediği görüldü.

Trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ile işaretçilerine uymaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise sis ve pus hadisesinin birkaç gün daha etkili olabileceğini, öğle saatlerinden sonra güneşin etkisini göstermesiyle etkisini yitirmesini beklediklerini bildirdi.

17 Ara 2020 - 13:04 AA Afyonkarahisar- Gündem

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