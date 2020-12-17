21 Aralık'ta Elektrik Kesintisi Mi Olacak? NASA Onaylı Elektrik Kesintisi Ne Demek?
Kış gündönümü olarak bilinen 21 Aralık tarihi ile ilgili sosyal platformlarda birçok açıklama yer almaya başladı. Astrologlar ve gökbilimciler 21 Aralık tarihinde çok büyük doğa olaylarının yaşanacağını, elektriklerin kesileceğini iddia ediyorlar. 21 Aralık tarihinin dünyasının sonunun olacağına dair kehanette bulunan isimler de var. İnsanlar ise 21 Aralık tarihinde ne olacağını ve gerçekten NASA onaylı elektrik kesintisinin yaşanıp yaşanmayacağını araştırmaya devam ediyor.
21 Aralık'ta Elektrik Kesintisi Mi Olacak? NASA Onaylı Elektrik Kesintisi Ne Demek? 21 Aralık tarihi kış gündönümü olarak adlandırılır. En uzun gece olarak da bilinen 21 Aralık tarihinden sonra kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya ve geceler kışlamaya başlar. Güneş ışınlarının oğlan dönencesine dik geldiği bu tarihte güney yarımkürede de tam tersine günler kısalmaya ve geceler uzamaya başlar.
Gezegen hareketleri açısından önemli günlerden biri olan 21 Aralık'ta bu sene ise çok daha başka olayların yaşanacağına dair iddialar ortaya atılmaya başlandı. Sosyal medya platformlarında ve özellikle Youtube’da birçok astrolog ve gök bilimcinin çok büyük doğa olaylarının yaşanacağını ve bu olayların elektrik kesintisine sebep olacağı yönündeki yorumlar insanları merak ettirdi. İnsanlar 21 Aralık tarihinde ne olacağını ve gerçekten NASA onaylı bir elektrik kesintisi yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor.
17 Ara 2020 - 14:59 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.