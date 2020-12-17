21 Aralık'ta Elektrik Kesintisi Mi Olacak? NASA Onaylı Elektrik Kesintisi Ne Demek? 21 Aralık tarihi kış gündönümü olarak adlandırılır. En uzun gece olarak da bilinen 21 Aralık tarihinden sonra kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya ve geceler kışlamaya başlar. Güneş ışınlarının oğlan dönencesine dik geldiği bu tarihte güney yarımkürede de tam tersine günler kısalmaya ve geceler uzamaya başlar.

Gezegen hareketleri açısından önemli günlerden biri olan 21 Aralık'ta bu sene ise çok daha başka olayların yaşanacağına dair iddialar ortaya atılmaya başlandı. Sosyal medya platformlarında ve özellikle Youtube’da birçok astrolog ve gök bilimcinin çok büyük doğa olaylarının yaşanacağını ve bu olayların elektrik kesintisine sebep olacağı yönündeki yorumlar insanları merak ettirdi. İnsanlar 21 Aralık tarihinde ne olacağını ve gerçekten NASA onaylı bir elektrik kesintisi yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor.