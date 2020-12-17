17 Ara 2020 - 16:48 Güncelleme: 17 Ara 2020 - 16:49
Bilecik'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı işçiyi Bilecik Devlet Hastanesine götürdü
Bilecik’te çalıştığı inşaattan düşerek yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde özel bir firmaya ait inşaatta çalışan Nurettin Kaya, bir anda dengesini yitirerek 4'üncü kattan toprak zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı işçiyi Bilecik Devlet Hastanesine götürdü. Kaya, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.