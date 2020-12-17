Bilecik'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Bilecik’te çalıştığı inşaattan düşerek yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde özel bir firmaya ait inşaatta çalışan Nurettin Kaya, bir anda dengesini yitirerek 4'üncü kattan toprak zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı işçiyi Bilecik Devlet Hastanesine götürdü. Kaya, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.