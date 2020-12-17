Haberler Ankara Haberler Ankara
- 17 Ara 2020 - 17:03 G: 17 Ara 2020 - 17:04

Burdur'da sulama kanalı çalışması sırasında gümüş sikkeler bulundu

Burdur'un Kemer ilçesinde sulama kanalı kazı çalışması sırasında gümüş sikkeler bulundu. Kepçe operatörü Ayhan Dağ, Yakalar köyü Sekibağı mevkisinde iş makinesiyle çalışma yaparken kırılan bir küpten sikkelerin döküldüğünü gördü.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Burdur'un Kemer ilçesinde sulama kanalı kazı çalışması sırasında gümüş sikkeler bulundu. Kepçe operatörü Ayhan Dağ, Yakalar köyü Sekibağı mevkisinde iş makinesiyle çalışma yaparken kırılan bir küpten sikkelerin döküldüğünü gördü.

Dağ'ın durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi vermesi üzerine bölgeye jandarma ve Burdur Müzesi yetkilileri geldi. İncelemenin ardından 282 sikke, Burdur Müzesine götürüldü.

Dağ, yaptığı açıklamada, ceviz bahçesine sulama kanalı açtığı sırada kepçenin kovasına bir küpün denk geldiğini söyledi. Küpün kırıldığını belirten Dağ, "Sikkelerin döküldüğünü görünce jandarmayı aradım. Yetkililer gelip tutanakla sikkeleri teslim aldı." ifadesini kullandı.

17 Ara 2020 - 17:03 AA Burdur- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Erzurum'da salgın sürecinde "yerel esnafa destek" kampanyası mask
Erzurum'da salgın sürecinde "yerel esnafa destek" kampanyası
Bilecik'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti mask
Bilecik'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Kovid-19'u yenen Düzcesporlu futbolcu, yönetici ve antrenörler immün plazma bağışında bulundu mask
Kovid-19'u yenen Düzcesporlu futbolcu, yönetici ve antrenörler immün plazma bağışında bulundu
Perakende ticarete düzenleme geliyor mask
Perakende ticarete düzenleme geliyor
Survivor Mert Öcal Tüm Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Üstsüz Pozu Ortaya Çıktı, Yüzbinlerce Gündem Oluşturdu... mask
Survivor Mert Öcal Tüm Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Üstsüz Pozu Ortaya Çıktı, Yüzbinlerce Gündem Oluşturdu...
Kuruluş Osman'ın Yıldızı Öyle Bir Hareket Yaptı ki; Herkes Ayakta Alkışladı! "Helal Olsun Sana Burak Özçivit" mask
Kuruluş Osman'ın Yıldızı Öyle Bir Hareket Yaptı ki; Herkes Ayakta Alkışladı! "Helal Olsun Sana Burak Özçivit"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL