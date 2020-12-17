17 Ara 2020 - 19:02 Güncelleme: 17 Ara 2020 - 19:03
Konya'da köpeğe eziyet ettiği öne sürülen kişiye 947 lira ceza kesildi
Konya'da köpeğe eziyet ettiği ileri sürülen kişiye 947 lira ceza verildi.
Konya'da köpeğe eziyet ettiği ileri sürülen kişiye 947 lira ceza verildi. İddiaya göre, Sarayönü ilçesinde yaşayan Sadir T. (55), tavuklarına saldırdığını öne sürdüğü köpeği sopayla dövdü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasına gelen ihbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Sadir T'ye "Hayvanları Koruma Kanunu"na istinaden 947 lira idari para cezası kesti. Öte yandan, köpeğin koruma altına alındığı belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.