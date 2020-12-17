Konya'da köpeğe eziyet ettiği öne sürülen kişiye 947 lira ceza kesildi

Konya'da köpeğe eziyet ettiği ileri sürülen kişiye 947 lira ceza verildi. İddiaya göre, Sarayönü ilçesinde yaşayan Sadir T. (55), tavuklarına saldırdığını öne sürdüğü köpeği sopayla dövdü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasına gelen ihbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Sadir T'ye "Hayvanları Koruma Kanunu"na istinaden 947 lira idari para cezası kesti. Öte yandan, köpeğin koruma altına alındığı belirtildi.