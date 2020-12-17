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- 17 Ara 2020 - 19:25 G: 17 Ara 2020 - 19:26

Kırklareli'nde bir kişi ağılda silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Kırklareli'nde bir kişi ağılda ölü bulundu.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Kırklareli'nde bir kişi ağılda ölü bulundu. Yusuf Küllü'den (45) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.  Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada Küllü'nün Eriklice köyü Çınarlı mevkisindeki ağılda cesedini buldu. Karın bölgesinden silahla vurulduğu belirlenen Küllü'nün cesedi, incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

17 Ara 2020 - 19:25 AA - Gündem

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