17 Ara 2020 - 19:25 Güncelleme: 17 Ara 2020 - 19:26
Kırklareli'nde bir kişi ağılda silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Kırklareli'nde bir kişi ağılda ölü bulundu.
Kırklareli'nde bir kişi ağılda ölü bulundu. Yusuf Küllü'den (45) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada Küllü'nün Eriklice köyü Çınarlı mevkisindeki ağılda cesedini buldu. Karın bölgesinden silahla vurulduğu belirlenen Küllü'nün cesedi, incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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17 Ara 2020 - 19:25 AA - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.