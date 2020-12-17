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- 17 Ara 2020 - 19:42 G: 17 Ara 2020 - 19:43

Uşak'taki doğal gaz patlamasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi

Uşak'taki doğal gaz patlamasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cihan Özer'in cenazesi toprağa verildi.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden 65 yaşındaki Özer'in naaşı, patlamanın olduğu evin bulunduğu sokağa getirildi. Helallik istenirken Özer'in yakınları gözyaşı döktü. Özer'in cenazesi, Karahallı ilçesine bağlı Beki köyündeki mezarlıkta kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kemalöz Mahallesi 1. Serap Sokak'takin patlamada Cihan ve eşi Fatma Özer yaralanmış, durumu ağır olan Cihan Özer, sevk edildiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

17 Ara 2020 - 19:42 AA Uşak- Gündem

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