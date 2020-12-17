Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı mesaisi başladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Misli.com 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor karşısında ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların çabukluk, pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı, dar alanda gerçekleşen çift kale maçla tamamladığı ifade edildi.
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Diego Perotti ve Enner Valencia'nın ayrı program dahilinde çalıştığı, Mbwana Samatta, Tolga Ciğerci ve Mauricio Lemos'un da tedavilerine devam edildiği aktarıldı. Ağrıları bulunan Jose Sosa'nın da antrenmanda yer almadığı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçının hazırlılarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.