İBB ve İETT işçilerine yüzde 13 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT Genel Müdürlüğünde işçi statüsünde çalışan personelin maaşına birinci yıl için yüzde 13, ikinci yıl için ise TÜFE oranında zam yapılacak. Yapılan zamlar toplu iş sözleşmesine kadar geçerli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT Genel Müdürlüğünde işçi statüsünde çalışan personelin maaşına birinci yıl için yüzde 13, ikinci yıl için ise TÜFE oranında zam yapılacak.



İBB Meclisi aralık ayı ikinci birleşimi yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.



Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı toplantıda, sendikalar arasındaki yetki uyuşmazlığı sebebiyle yargıya taşınan İBB ve İETT'de işçi statüsündeki çalışanların maaş zamları görüşüldü.