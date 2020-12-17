İBB ve İETT işçilerine yüzde 13 zam yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT Genel Müdürlüğünde işçi statüsünde çalışan personelin maaşına birinci yıl için yüzde 13, ikinci yıl için ise TÜFE oranında zam yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT Genel Müdürlüğünde işçi statüsünde çalışan personelin maaşına birinci yıl için yüzde 13, ikinci yıl için ise TÜFE oranında zam yapılacak. Yapılan zamlar toplu iş sözleşmesine kadar geçerli olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT Genel Müdürlüğünde işçi statüsünde çalışan personelin maaşına birinci yıl için yüzde 13, ikinci yıl için ise TÜFE oranında zam yapılacak.
İBB Meclisi aralık ayı ikinci birleşimi yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.
Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı toplantıda, sendikalar arasındaki yetki uyuşmazlığı sebebiyle yargıya taşınan İBB ve İETT'de işçi statüsündeki çalışanların maaş zamları görüşüldü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.