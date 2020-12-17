17 Ara 2020 - 23:06 Güncelleme: 17 Ara 2020 - 23:07
Muğla'da Türk kara sularına itilen 27 sığınmacı kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 sığınmacı kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 sığınmacı kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İstanköy açıklarında can sallarında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen iki can salındaki 27 sığınmacıyı karaya çıkardı. Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.