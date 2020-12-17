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- 17 Ara 2020 - 23:06 G: 17 Ara 2020 - 23:07

Muğla'da Türk kara sularına itilen 27 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 sığınmacı kurtarıldı.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 sığınmacı kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İstanköy açıklarında can sallarında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen iki can salındaki 27 sığınmacıyı karaya çıkardı. Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

17 Ara 2020 - 23:06 AA Muğla- Gündem

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