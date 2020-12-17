17 Ara 2020 - 23:08 Güncelleme: 17 Ara 2020 - 23:09
Milli güreşçi Erhan Yaylacı, Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti
Serbest stil 92 kiloda milli güreşçi Erhan Yaylacı, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Azerbaycan'dan Gadzhimurad Magomedsaidov'u yenerek bronz madalya kazandı.
Serbest stil 92 kiloda milli güreşçi Erhan Yaylacı, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Azerbaycan'dan Gadzhimurad Magomedsaidov'u yenerek bronz madalya kazandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 92 kiloda mindere çıkan Erhan Yaylacı, bronz madalya maçında Magomedsaidov'la karşılaştı.
Rakibini 4-2 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.