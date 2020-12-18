Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Ara 2020 - 00:00 G: 18 Ara 2020 - 00:01

Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Muzaffer B. yönetimdeki 06 DJ 6271 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı'nda kontroden çıkarak tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Muzaffer B. ile Serkan A. olay yerinde hayatını kaybetti, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobilden yarılı çıkarılan Halil K. Kayseri Şehir hastanesine sevk edildi. Öte yandan aksayan tramvay seferleri otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden devam etti.

18 Ara 2020 - 00:00 AA Kayseri- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda turu rahat geçti mask
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda turu rahat geçti
Milli güreşçi Erhan Yaylacı, Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti mask
Milli güreşçi Erhan Yaylacı, Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti
Muğla'da Türk kara sularına itilen 27 sığınmacı kurtarıldı mask
Muğla'da Türk kara sularına itilen 27 sığınmacı kurtarıldı
FIFA'nın en iyi oyuncu ödülünü Robert Lewandowski kazandı mask
FIFA'nın en iyi oyuncu ödülünü Robert Lewandowski kazandı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 75 milyonu geçti mask
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 75 milyonu geçti
Sağlık Bakanı Koca'dan "virüs genç yaşlı ayırmıyor" uyarısı mask
Sağlık Bakanı Koca'dan "virüs genç yaşlı ayırmıyor" uyarısı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL