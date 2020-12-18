Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Muzaffer B. yönetimdeki 06 DJ 6271 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı'nda kontroden çıkarak tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Muzaffer B. ile Serkan A. olay yerinde hayatını kaybetti, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobilden yarılı çıkarılan Halil K. Kayseri Şehir hastanesine sevk edildi. Öte yandan aksayan tramvay seferleri otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden devam etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.