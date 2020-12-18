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- 18 Ara 2020 - 09:08 G: 18 Ara 2020 - 09:09

Ankara Altındağ’dan türkü sesleri yükseldi 

Altındağ’dan türkü sesleri yükseldi. Ünlü türkücü Yavuz Bingöl, Altındağ Belediyesi’nin destekleriyle müzik eğitimi alan “Kale'nin Altın Çocukları" ve Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde müzik eğitimi alan Altındağlı gençlerle bir araya geldi. Gençler, Yavuz Bingöl’le birlikte türküler söyledi. 

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Altındağ’da türkü dolu bir gün yaşandı. Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı “Akif” isimli filmin çekimleri için Ankara’da bulunan ünlü türkücü Yavuz Bingöl, Altındağlı çocuklarla bir araya geldi. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi’nde Altındağlı çocuklarla buluşan ve kendi türkülerini çocuklarla birlikte seslendiren Bingöl, çocukların azimleri ve yetenekleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 

“BU ÇOCUKLAR BİR HARİKA...”

Çocukların her birinin içinde bir cevher yattığını söyleyen Yavuz Bingöl “Altındağlı çocuklar gerçekten altın değerinde... Her biri belli ki çok yetenekli... Bu çocukları fark ettiği, onlara destek verdiği, eğitim almalarına vesile olduğu için Altındağ Belediye Başkanımıza ve Altındağ Belediyesi’nde emek veren herkese çok teşekkür ederim.” dedi. Bingöl “Altındağ Belediyesi’nin Altındağlı çocuklar ve gençler için çabasını, gerçekleştirdiği çalışmaları çok takdir ediyorum. Başkanımız çocukların mutluluğu için çalışıyor. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. 

“ÇOCUKLARIMIZA GÜVENİYORUZ” 

Türkülerin ustası Yavuz Bingöl’ü Altındağ’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise “Altındağ’da yaşayan ve müziğe yatkın olan çocuklarımız bugün, aldıkları eğitimi gözler önüne serdiler. Ünlü türkücü Yavuz Bingöl ile bir araya geldiler, türküler söylediler. Hepsine çok güveniyoruz, her birinin önemli yerlere geleceğine inanıyoruz. Her biri altın gibi kıymetli, pırıl pırıl bu çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Yüzlerindeki gülümseme her şeye değer..." dedi. Başkan Balcı, katkılarından ve desteklerinden dolayı Yavuz Bingöl’e teşekkür etti.

18 Ara 2020 - 09:08 Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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