18 Aralık Ankara Hava Durumu! Yarın Hava Yağmurlu Mu Olacak? Kar Yağışı Var Mı?
Son zamanlarda mevsim yağışlarının gerçekleşmemesi üzerine vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri hava durumu olmaya başladı. Ankara’da barak doluluk oranlarının çok düşmesi ve suyun kesilmesi ihtimallerinin gündeme gelmesi ile vatandaşlar yağışların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini araştırmaya başladı. Ankara’da bugün ve yarın yağışların olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
18 Aralık Ankara Hava Durumu! Yarın Hava Yağmurlu Mu Olacak? Kar Yağışı Var Mı? Tüm dünyayı etkileyen küresel problemlerden biri olan iklim değişikliği Türkiye’de somut etkilerini göstermeye başladı. Son dönemlerde kuraklık yaşanmaya başlamasının birçok sebebi olduğunun belirtilmesi ile beraber Ankara’da bara doluluk oranlarının çok az olduğu ve yakında susuz kalma ihtimalinin olduğu da yetkililer tarafından açıklanmıştı.
5 Günlük Hava Durumu İçin Tıklayınız
Kuraklığın sebepleri arasında Covid-19 sürecinde çok fazla su kullanılması da bulunuyor. Ancak baraj doluluk oranlarını en fazla etkileyen faktör ise mevsimsel yağışların gerçekleşmemesi oldu. Susuz kalmaktan endişe eden Ankaralı vatandaşlar ise mevsimsel yağışların bir an önce başlamasını istiyor. Son dönemlerde en çok araştırılan konulardan biri de Ankara’nın hava durumu ve yağış gerçekleşip gerçekleşmeyeceği oldu.
18 Ara 2020 - 09:09 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.