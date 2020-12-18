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- 18 Ara 2020 - 09:09 G: 18 Ara 2020 - 09:26

18 Aralık Ankara Hava Durumu! Yarın Hava Yağmurlu Mu Olacak? Kar Yağışı Var Mı?

Son zamanlarda mevsim yağışlarının gerçekleşmemesi üzerine vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri hava durumu olmaya başladı. Ankara’da barak doluluk oranlarının çok düşmesi ve suyun kesilmesi ihtimallerinin gündeme gelmesi ile vatandaşlar yağışların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini araştırmaya başladı. Ankara’da bugün ve yarın yağışların olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Elif Duman
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18 Aralık Ankara Hava Durumu! Yarın Hava Yağmurlu Mu Olacak? Kar Yağışı Var Mı? Tüm dünyayı etkileyen küresel problemlerden biri olan iklim değişikliği Türkiye’de somut etkilerini göstermeye başladı. Son dönemlerde kuraklık yaşanmaya başlamasının birçok sebebi olduğunun belirtilmesi ile beraber Ankara’da bara doluluk oranlarının çok az olduğu ve yakında susuz kalma ihtimalinin olduğu da yetkililer tarafından açıklanmıştı.

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Kuraklığın sebepleri arasında Covid-19 sürecinde çok fazla su kullanılması da bulunuyor. Ancak baraj doluluk oranlarını en fazla etkileyen faktör ise mevsimsel yağışların gerçekleşmemesi oldu. Susuz kalmaktan endişe eden Ankaralı vatandaşlar ise mevsimsel yağışların bir an önce başlamasını istiyor. Son dönemlerde en çok araştırılan konulardan biri de Ankara’nın hava durumu ve yağış gerçekleşip gerçekleşmeyeceği oldu.

18 Ara 2020 - 09:09 - Yaşam

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