18 Aralık Ankara Hava Durumu! Yarın Hava Yağmurlu Mu Olacak? Kar Yağışı Var Mı? Tüm dünyayı etkileyen küresel problemlerden biri olan iklim değişikliği Türkiye’de somut etkilerini göstermeye başladı. Son dönemlerde kuraklık yaşanmaya başlamasının birçok sebebi olduğunun belirtilmesi ile beraber Ankara’da bara doluluk oranlarının çok az olduğu ve yakında susuz kalma ihtimalinin olduğu da yetkililer tarafından açıklanmıştı.

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Kuraklığın sebepleri arasında Covid-19 sürecinde çok fazla su kullanılması da bulunuyor. Ancak baraj doluluk oranlarını en fazla etkileyen faktör ise mevsimsel yağışların gerçekleşmemesi oldu. Susuz kalmaktan endişe eden Ankaralı vatandaşlar ise mevsimsel yağışların bir an önce başlamasını istiyor. Son dönemlerde en çok araştırılan konulardan biri de Ankara’nın hava durumu ve yağış gerçekleşip gerçekleşmeyeceği oldu.