ASKİ Ankara Su Kesintileri: 18 Aralık Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? Ankara’da genellikle kış aylarında olmakla beraber dönme dönem arızalardan kaynaklı su kesintileri yaşanabiliyor. Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin planlı olarak gerçekleştirdiği arıza işlemlerinde ya da kanalizasyon çalışmalarında su kesintilerinin hangi günlerde ve hangi mahallerde yaşanabileceği belli oluyor. Bununla beraber kış aylarında artan hava olaylarının etkisi ile planlı olmayan su kesintileri ve kanalizasyon problemleri de oluşabiliyor.

Vatandaşlar su kesintilerinin hangi sebeplerle oluştuğunu ve hangi bölgeleri etkileyeceğini merak ediyor. Covid-19 salgını sebebi ile hijyen kurallarının daha önemli hale gelmesi ile su kullanımı da ülke genelinde arttı. Ankara’da da salgına yönelik temizlik ve hijyen kurallarına daha fazla dikkat ediliyor. Suyun özellikle bu süreçte çok önemli olmasından kaynaklı son dönemlerde su kesintileri ile ilgili araştırmalarda artış gösterdi.

Su kesintileri ile ilgili araştırmaların artması ve vatandaşların bu konuda paniğe kapılmasının sebeplerinden biri de mevsimsel yağışların bu sene çok geç başlamış olması. Geçen haftalarda barajların su doluluk oranlarının çok az olduğunun açıklanması üzerine, Ankaralı vatandaşlar susuz kalmaktan korkmaya başladı. Su ve kanalizasyon idaresi su kesintilerinin yaşanacağı illeri, bölgeleri ve saatleri resmi internet sitesi üzerinden açıklıyor.

Ankara'da Su Kesintilerinin Olacağı Bölgeleri Görmek İçin TIKLAYINIZ

18 Aralık Ankara’da Planlı Su Kesintileri Var Mı?

Ankara’da bugün yaşanacak su kesintileri de vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri oldu. Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin verilerine göre bugün Ankara’da planlı olarak su kesintileri yaşanacak. Planlı olarak yapılacak kanalizasyon ve su arızaları internet sitesi üzerinden vatandaşlara açıklanıyor. Su kesintisinin hangi mahallelerde etki göstereceği ve hangi saatler arasında yaşanacağı ile ilgili vatandaşlar bilgilendiriliyor. Bununla birlikte plansız olarak gerçekleşen su kesintileri de yaşanabiliyor. Bu kesintilerle ilgili de çözüm esnasında bilgilendirme yapılıyor.