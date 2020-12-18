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- 18 Ara 2020 - 12:29 G: 18 Ara 2020 - 12:45

Karapınar Spor Parkı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Çankaya Belediyesinin pandemiye rağmen ara vermeden devam ettiği projelerinden  Karapınar Spor Parkı, kısa süre sonra tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak. 

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 17 Ekim'de temelini attığı Karapınar Spor Parkı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 

Pandemi koşullarına rağmen projelerine ara vermeyen Çankaya Belediyesi, yeni park yapım çalışmalarını sürdürüyor. 6 bin metrekarelik alanıyla yapımı devam eden yeni spor parkı, kısa süre sonra halkın hizmetine sunulacak. Karapınar bölgesinin yeni yaşam alanı olacak olan parkta, futbol ve basketbol sahaları, fitness alanları ve yürüyüş yolu bulunacak. İçinde çocuk oyun alanı da bulunacak olan park bölge halkının hem spor hem de eğlence alanı olacak. 

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, daha önce hizmete açıtıkları Şenol Güneş, Abdullah Baştürk, Tayfun Talipoğlu ve Yaşamkent Spor Parklarını hatırlatarak, Karapınar Spor Parkı'nın da kısa sürede Çankayalıların hizmetinde olacağını söyledi.  

KARAPINAR’A HİZMET ATAĞI 

Çankaya’da hizmetlerin durmadığını Öveçler Çankaya Evi ile Turan Güneş Bulvarı üzerindeki belediye ek hizmet binasının yapımına devam ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen,“Bir kuruş borçlanmadan hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz” dedi. Çankaya’yı Mustafa Kemal Atatürk’ün ismine yakışır şekilde bir yıldız gibi parlatmaya devam edeceklerini vurgulayan Taşdelen, “Spor Parkının hemen yanı başında Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık binası yapacağız. Yine bu bölgede Çankaya Evi ile kapalı yüzme havuzunun temelini atacağız. Burası bir hizmet alanına dönüşecek” diye konuştu. 

18 Ara 2020 - 12:29 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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