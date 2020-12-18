Ankara Yenimahalle'de temizlik işlerinin 2020 mesaisi

Yıl boyunca ilçede çöp toplama, dezenfekte ve ilaçlama çalışması yürüten Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılının başından bugüne daha temiz bir Yenimahalle için yoğun mesai yaptı. Temizlik, çöp toplama, ilaçlama, dezenfekte gibi rutin hizmetlerin yanı sıra geri dönüşüm konusunda da birçok projenin altına imza atan belediye ekipleri doğanın korunmasına da büyük katkıda bulundu.

10 bin’e yakın noktada düzenli dezenfekte

Kendi araç ve ekipmanlarını kullanarak Mart ayından bu yana ilçe genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarında seferberlik ilan eden Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 10 aylık süre zarfında temasın yoğun olduğu 9 bin 875 noktayı düzenli olarak dezenfekte etti. Kamu kurumları, ptt noktaları, bankamatikler, taksi ve dolmuş durakları, emniyet araçları ve karakollar, eğitim yuvaları, kargo şubeleri gibi 672 adet kapalı alanda virüse karşı ilaçlama faaliyetleri yürütüldü.

Daha temiz bir Yenimahalle için 24 saat mesai

Dezenfekte çalışmalarının yanında günlük olarak sokakların temizlenmesi, yıkanması ve çöplerin toplanması işlemlerini de düzenli şekilde yürüten belediye ekipleri, 2020 yılı sonuna kadar 257 bin ton çöp toplayarak Yenimahallelilere daha temiz bir ilçe sundu. Yalnızca temizlik ve ilaçlama faaliyetleri ile sınırlı kalmayan Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde doğayı ve çevreyi korumada büyük rol oynayarak 187 adet atık pil kutusu, bin 820 adet iç ve dış mekan geri dönüşüm kutusu ve 280 adet atık yağ bidonu dağıtımını gerçekleştirdi. Yenimahalle’de geri dönüştürülebilir atık miktarı oranını artırmak adına çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, yıl boyunca 19 ton elektronik atığın geri dönüşümünü sağladı.

“Personelimiz halk sağlığı için aralıksız çalışıyor”

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında belediyenin temizlik personeline büyük görev düştüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personelimiz rutin işlerinin yanı sıra Mart ayından bu yana ilçemizde virüs salgınının önüne geçebilmek ve halk sağlığını korumak amacıyla gece gündüz demeden ilaçlama ve dezenfekte çalışması yürütüyor. Vatandaşın yaptığı başvurulara da dönüş yapan emekçilerimiz temaslı binaların yanında Yenimahalle sakinlerinin sıklıkla kullandığı kamusal alanları ve yoğunluğun yaşadığı noktaları her gün düzenli olarak dezenfekte ediyor. Her türlü zorluğa ve tehlikeye rağmen hizmetten ödün vermeyen personelimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.