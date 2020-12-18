Başkan Altınok: Gazilemize nitelikli tedavi imkânı sağlayacağız
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki cerrahi binada gazilerin tedavi gördüğü katta belediye imkânlarıyla başlatılan tadilat çalışmasını yerinde denetledi.
Altınok, “Gazilerimizin nitelikli bir ortamda tedavi görmeleri için imzaladığımız protokol kapsamında ihalemizi gerçekleştirdik ve çalışmalarımıza ivedilikle başladık. Herkes bu vatanda yaşamayı şehitlerimize, gazilerimize ve kahramanlarımıza borçludur.” dedi.
İVEDİLİKLE YENİLENİYOR
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki cerrahi binada gazilerin tedavi gördüğü katı ivedilikle yenilediklerini belirtti. Çalışmaları yerinde denetleyen Altınok, “Yurtiçinde ve yurtdışında, devletimiz, bayrağımız, milletimiz için nöbet tutan, cepheye koşan, canını siper eden tüm kahramanlarımıza şükran ve minnet borçluyuz. Onların sağlığı için yaptığımız her bir hizmeti kalpten ve gönülden yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.
GAZİLER KONFORLU ODALARDA TEDAVİ OLACAKLAR
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başlatılan tadilatla gazilere konforlu bir tedavi imkânı sunmak istediklerini de aktaran Altınok, şunları söyledi:
“Hastanemizin cerrahi binasında gazilerimize ait koğuş sisteminde hizmet veren katı tek kişilik ve iki kişilik odalar haline getireceğiz. Bu katta toplamda 26 oda yer alacak. İçinde özel banyo ve tuvaletler de bulunacak. Gazilerimize ait kişisel alanları genişleterek tedavi süresince kahramanlarımızı rahat ettireceğiz.''
18 Ara 2020 - 13:11 Ankara/ Keçiören- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.