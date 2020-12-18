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- 18 Ara 2020 - 15:08 G: 18 Ara 2020 - 15:19

Survivor 2021 Kadrosunda Kimler Var? Ünlülerden Kimler Survivor'a Katılıyor?

TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Survivor programının yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. 2021 yılında yeni kadrosu ile ekrana gelecek olan yarışmada bu sene hangi isimlerin yarışacağı ise merak konusu oldu. Sosyal medyada Survivor 2021 adayı olan birçok isim konuşulmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Survivor 2021 Kadrosunda Kimler Var? Ünlülerden Kimler Survivor'a Katılıyor? Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor  programının yeni sezonunun ocak ayında ekrana gelmesi bekleniyor. 2021 yılında yeni kadrosu ile ekrana gelecek programda kimlerin yarışacağı ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Yarışmanın yeni sezon seçmelerinin devam ettiği bugünlerde birçok ünlü isimde Survivor 2021 yarışmacısı olacağı iddiaları ile gündeme geliyor. Programın yeni sezon yarışmacılarının kimler olacağı, hangi ünlü isimlerin yarışacağı merak konusu oldu.

18 Ara 2020 - 15:08 - Dizi Haberleri

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