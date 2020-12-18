Survivor 2021 Kadrosunda Kimler Var? Ünlülerden Kimler Survivor'a Katılıyor?
TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Survivor programının yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. 2021 yılında yeni kadrosu ile ekrana gelecek olan yarışmada bu sene hangi isimlerin yarışacağı ise merak konusu oldu. Sosyal medyada Survivor 2021 adayı olan birçok isim konuşulmaya devam ediyor.
Survivor 2021 Kadrosunda Kimler Var? Ünlülerden Kimler Survivor'a Katılıyor? Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor programının yeni sezonunun ocak ayında ekrana gelmesi bekleniyor. 2021 yılında yeni kadrosu ile ekrana gelecek programda kimlerin yarışacağı ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Yarışmanın yeni sezon seçmelerinin devam ettiği bugünlerde birçok ünlü isimde Survivor 2021 yarışmacısı olacağı iddiaları ile gündeme geliyor. Programın yeni sezon yarışmacılarının kimler olacağı, hangi ünlü isimlerin yarışacağı merak konusu oldu.
18 Ara 2020 - 15:08 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.