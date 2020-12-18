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18 Ara 2020 - 15:08

Survivor 2021 Kadrosunda Kimler Var? Ünlülerden Kimler Survivor'a Katılıyor?

TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Survivor programının yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. 2021 yılında yeni kadrosu ile ekrana gelecek olan yarışmada bu sene hangi isimlerin yarışacağı ise merak konusu oldu. Sosyal medyada Survivor 2021 adayı olan birçok isim konuşulmaya devam ediyor.