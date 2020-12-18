Magazin ve sanat dünyasının en popüler isimleri belirlendi!

Magazin ve sanat dünyası birbirinden çarpıcı gelişmelerin yaşandığı Kasım ayını geride bıraktı. Yapılan medya araştırmasına göre, Kasım ayının en popüler ismi Acun Ilıcalı oldu. 74 yaşında yaşamını yitiren müzik dünyasının usta ismi Timur Selçuk, listenin üst sırasında yer alan isimlerdendi.

Acun Ilıcalı yıldızları platformuna topladı

Geçtiğimiz aylarda yeni dijital platformu Exxen’i sosyal medya hesabından duyuran Acun Ilıcalı, platform için birbirinden ünlü isimlerle anlaştı. 2021 yılının başında yayın hayatına başlayacak olan Exxen’de birden fazla dizi ve mini dizi yer alırken, bu yapımların bazıları oyuncu ve teknik kadro açısından Şampiyonlar Ligini aratmıyor. Haluk Bilginer’den Songül Öden’e, Beyazıt Öztürk’ten, Aleyna Tilki’ye birçok ünlü ismi kadrosuna katan Ilıcalı, platformda nostalji rüzgarları da estirecek.

Bir döneme damga vuran fantastik dizi Sihirli Annem, Acun Ilıcalı'nın kuracağı dijital platformda 17 yıl sonra yeniden izleyici karşısına çıkacak. Yepyeni bir kadroyla dizinin çekimlerinin başladığını söyleyen Ilıcalı, “Melisa ile kahvaltıdaydık, baktım Sihirli Annem’i seyrediyor. Sihirli Annem eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım Melisa nefes almadan seyrediyor. Ben de madem bu kadar seviyor yenisini yapayım bari dedim” açıklaması ile de sosyal medyada büyük ses getirdi. Birçok kişi sevdikleri projelerin yeniden çekilebilmesi için Melisa'ya yardım çağrısında bulundu. Ay boyunca medyada toplam 4 bin 814 haberde adından bahsettiren Acun Ilıcalı, Kasım ayında da en popüler isim olmayı başararak adını listenin zirvesine yazdırdı.

Timur Selçuk hayatını kaybetti…

Türk müziğinin efsane ismi Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton’un oğlu, piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 74 yaşında yaşamını yitirdi. 52 yıllık sanat hayatında birçok değerli esere imza atan usta sanatçı için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Timur Selçuk’un eşi Handan Selçuk ve kızı Mercan Selçuk taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Selçuk’un yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, usta sanatçılar Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Kurtalan Ekspres’in kurucusu Ahmet Güvenç, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda sevenleri katıldı.

Vefat haberinin ardından sosyal medya Türkiye listesinde ilk sıraya yerleşen Selçuk’a taziye paylaşımı yağdı. Usta sanatçının ölümünün ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayınladı. Ay boyunca toplam 3 bin 322 haberde anılan usta müzisyen, MTM’nin hazırladığı raporun ikinci sırasında yer aldı.

Cem Yılmaz yine bir güzel ile anıldı.

Geçtiğimiz ay Serenay Sarıkaya ile ayrılıklarıyla gündeme gelen Cem Yılmaz, bu kez de yeni bir aşk iddiası ile gündeme geldi. Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile kuliste tanışan Cem Yılmaz yeni flörtünü yine kuliste buldu haberleri medyada büyük yankı uyandırdı. Yılmaz’ı gösterisinden sonra kulisinde ziyaret eden güzel sunucu Saadet Özsırkıntı ile yakınlaştığı iddia edildi. Aşk dedikodularının ardından iki tarafta açıklama yaparak bu iddiaları yalanladı ancak Saadet Özsırkıntı'nın Serenay Sarıkaya'yı sosyal medya hesabından takipten çıkarması dikkatlerden kaçmadı. Yeni aşk iddialarıyla gündeme gelen Cem Yılmaz, Medya Takip Merkezi’nin aynı raporuna göre, ay boyunca toplam 2 bin 824 habere adını yazdırdı.

Şener Şen sevenlerini korkuttu

Türk Sineması'nda pek çok önemli yapımda rol alan 78 yaşındaki usta oyuncu Şener Şen koronavirüse yakalandı. Sanatçının kendi isteği ile önlem amaçlı İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. 10 gündür karantina altında olan oyuncu, hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duymadan normal bir odada hastalık sürecini atlattı. Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Şener Şen’in sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre evinde dinleneceği öğrenildi. Sosyal medyada peş peşe usta sanatçıya geçmiş olsun mesajları iletildi. Koronavirüse yakalanmasıyla sevenlerini endişelendiren oyuncu, ay boyunca bin 939 haberde konuşuldu.