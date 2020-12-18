Kuantum Ne Demek? Kuantum Düşünce Tekniği Nedir? İşte Kullanım Alanları… Kuantum kelimesinin kökeni ve kuantum düşünce tekniğinin ne olduğu merak ediliyor. Birçok kişi kuantum düşünce tekniği ile ilgili ayrıntıları araştırmaya devam ediyor. Kelime kökeni Latince olan kuantum kelimesi “ne kadar” anlamına gelmektedir. Miktar olarak da bilinen kuantum kelimesi atom altı parçacıkların değerleri için kullanılmaktadır.

Kuantum düşünce tekniğinin ne olduğu be ne işe yaradığı ise en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Gelecekte olmasını istediğimiz durum, olay ya da kendimizde görmek istediğimiz özellikler için kullanılan bir düşünme biçimidir. Özel bir düşünme biçimi olan kuantum hayaller, sesler ya da duygularla oluşturulan bir düşünme biçimidir. Kuantum düşünce biçimi insanların bilinçaltını, hücresel düşünme düzeyini ve tüm hayatını etkileyerek zincirleme reaksiyonlar yaratmaktadır.