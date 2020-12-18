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- 18 Ara 2020 - 15:52 G: 18 Ara 2020 - 15:53

AK Parti'li Mahir Ünal'dan CHP'li Özel'in sözlerine tepki

"Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözümüzün tam karşılığı olan kişi, çirkin ve alçak tavrın mide bulandırıyor. Hakaret ettiğin ve çirkinliğini kustuğun lider, beslendiğiniz darbeci vesayetçi yapıları devirdi, birlikte hareket ettiğiniz küresel egemenlere meydan okudu. Peki siz?"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e "Hakaret ettiğin ve çirkinliğini kustuğun lider, beslendiğiniz darbeci vesayetçi yapıları devirdi, birlikte hareket ettiğiniz küresel egemenlere meydan okudu. Peki siz?" tepkisini gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanvekili Özel'in dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Ünal, şunları kaydetti:

"Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözümüzün tam karşılığı olan kişi, çirkin ve alçak tavrın mide bulandırıyor. Hakaret ettiğin ve çirkinliğini kustuğun lider, beslendiğiniz darbeci vesayetçi yapıları devirdi, birlikte hareket ettiğiniz küresel egemenlere meydan okudu. Peki siz? 18 yıldır çıktınız yenildiniz, çıktınız yenildiniz, çirkefleştiniz. Yine yenileceksiniz! Git pisliğini kusmak için başka bir duvar bul. Bu tür provokasyonlar yerine içinizdeki taciz, tecavüz ve şiddet olayları ile ilgilenin."

18 Ara 2020 - 15:52 AA Ankara- Siyaset

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