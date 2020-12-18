Saç Dökülmesine Hangi Doktor Bakar? Saç Dökülmesi Problemi İçin Hangi Bölüme Gidilir?
Her gün birçok kişi saç dökülmesinden şikayet eder. Sağlıklı bir insanın kafasında 100 bin tane saç telinin bulunması gerekir. İdeal oranlarda saç dökülmesi sağlık sorunu olmamakla beraber yenileri de çıkmaktadır. Bununla beraber saç dökülmesi birçok hastalığın belirtisi de olabilir.
Saç Dökülmesine Hangi Doktor Bakar? Saç Dökülmesi Problemi İçin Hangi Bölüme Gidilir? Sağlıklı bir kafa derisine sahip olan insanların 100 bin adet saç teline sahip olması gerekir. Bununla beraber günde 50 ya da 100 tel saç dökülmesi de normal bir durumdur ve kafa derisinde yenileri de çıkmaktadır. Kafa derisinde bunun üstünde miktarlar saç dökülmesi ise bir sağlık probleminin belirtisi olabilmektedir.
Dünya üzerinde pek çok insanın yaşadığı saç dökülmesi problemi genellikle erkeklerde görülmektedir. Erkeklerde ya da kadınlarda saç dökülmesinin aşırı yaşanması durumunda mutlaka uzman bir kişiye görünmek gerekmektedir. İnsanlar saç dökülmesi ile ilgili hangi bölüme gidilmesi gerektiğini merak ediyor. Saç dökülmesi problemi yaşayan birçok kişi bu sorunla hangi sağlık uzmanlarının ilgilendiğini merak ediyor.
18 Ara 2020 - 16:56 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.