Saç Dökülmesine Hangi Doktor Bakar? Saç Dökülmesi Problemi İçin Hangi Bölüme Gidilir? Sağlıklı bir kafa derisine sahip olan insanların 100 bin adet saç teline sahip olması gerekir. Bununla beraber günde 50 ya da 100 tel saç dökülmesi de normal bir durumdur ve kafa derisinde yenileri de çıkmaktadır. Kafa derisinde bunun üstünde miktarlar saç dökülmesi ise bir sağlık probleminin belirtisi olabilmektedir.

Dünya üzerinde pek çok insanın yaşadığı saç dökülmesi problemi genellikle erkeklerde görülmektedir. Erkeklerde ya da kadınlarda saç dökülmesinin aşırı yaşanması durumunda mutlaka uzman bir kişiye görünmek gerekmektedir. İnsanlar saç dökülmesi ile ilgili hangi bölüme gidilmesi gerektiğini merak ediyor. Saç dökülmesi problemi yaşayan birçok kişi bu sorunla hangi sağlık uzmanlarının ilgilendiğini merak ediyor.