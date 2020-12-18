Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Ara 2020 - 16:56 G: 18 Ara 2020 - 17:02

Saç Dökülmesine Hangi Doktor Bakar? Saç Dökülmesi Problemi İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Her gün birçok kişi saç dökülmesinden şikayet eder. Sağlıklı bir insanın kafasında 100 bin tane saç telinin bulunması gerekir. İdeal oranlarda saç dökülmesi sağlık sorunu olmamakla beraber yenileri de çıkmaktadır. Bununla beraber saç dökülmesi birçok hastalığın belirtisi de olabilir.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Saç Dökülmesine Hangi Doktor Bakar? Saç Dökülmesi Problemi İçin Hangi Bölüme Gidilir? Sağlıklı bir kafa derisine sahip olan insanların 100 bin adet saç teline sahip olması gerekir. Bununla beraber günde 50 ya da 100 tel saç dökülmesi de normal bir durumdur ve kafa derisinde yenileri de çıkmaktadır. Kafa derisinde bunun üstünde miktarlar saç dökülmesi ise bir sağlık probleminin belirtisi olabilmektedir.

Dünya üzerinde pek çok insanın yaşadığı saç dökülmesi problemi genellikle erkeklerde görülmektedir. Erkeklerde ya da kadınlarda saç dökülmesinin aşırı yaşanması durumunda mutlaka uzman bir kişiye görünmek gerekmektedir. İnsanlar saç dökülmesi ile ilgili hangi bölüme gidilmesi gerektiğini merak ediyor. Saç dökülmesi problemi yaşayan birçok kişi  bu sorunla hangi sağlık uzmanlarının ilgilendiğini merak ediyor.

18 Ara 2020 - 16:56 - Sağlık

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Korona Aşısıyla İlgili Tüm Evlileri İlgilendiren Açıklama Geldi! Çocuk Yapmak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor... mask
Ankara'da Korona Aşısıyla İlgili Tüm Evlileri İlgilendiren Açıklama Geldi! Çocuk Yapmak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor...
Kovid-19 hastaları yaşadıklarını anlatıyor: "Öleceğimi, insanların cesedimi bulacağını düşündüm" mask
Kovid-19 hastaları yaşadıklarını anlatıyor: "Öleceğimi, insanların cesedimi bulacağını düşündüm"
Bir ayda 6 ferdini Kovid-19'dan kaybeden aileden "cenazelerde dikkatli olun" çağrısı mask
Bir ayda 6 ferdini Kovid-19'dan kaybeden aileden "cenazelerde dikkatli olun" çağrısı
Uzmanından Kovid-19 hakkında doğru bilinen yanlışlar mask
Uzmanından Kovid-19 hakkında doğru bilinen yanlışlar
Uyuyor Ama Dinlenemiyorsanız Dikkat! mask
Uyuyor Ama Dinlenemiyorsanız Dikkat!
Diş Teli Olanlar Nelere Dikkat Etmeli? mask
Diş Teli Olanlar Nelere Dikkat Etmeli?
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 17 Aralık 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 17 Aralık 2020
Ankara'da Çılgına Döndürecek Olay Sonunda Yaşandı! Bilim Kurul Üyesi Açıklamasıyla Şok Etti! "Halılar Birleştirip..." mask
Ankara'da Çılgına Döndürecek Olay Sonunda Yaşandı! Bilim Kurul Üyesi Açıklamasıyla Şok Etti! "Halılar Birleştirip..."
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 16 Aralık 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 16 Aralık 2020
İlaç Kullanmadan Sivilce İzlerinden Kurtulmak Mümkün! mask
İlaç Kullanmadan Sivilce İzlerinden Kurtulmak Mümkün!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bir Zamanlar Çukurova ve Kırmızı Oda Tek Dizi Oluyor! Böyle Bir Şey Türk Dizi Tarihinde İlk Kez Görülüyor... O Oyuncu! mask
Bir Zamanlar Çukurova ve Kırmızı Oda Tek Dizi Oluyor! Böyle Bir Şey Türk Dizi Tarihinde İlk Kez Görülüyor... O Oyuncu!
Müge Anlı'nın Doğum Günü! Tüm Sosyal Medya Bu Olayı Konuşuyor, Hayranları Birleşti ve Harekete Geçti! mask
Müge Anlı'nın Doğum Günü! Tüm Sosyal Medya Bu Olayı Konuşuyor, Hayranları Birleşti ve Harekete Geçti!
Ankara'da Korona Aşısıyla İlgili Tüm Evlileri İlgilendiren Açıklama Geldi! Çocuk Yapmak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor... mask
Ankara'da Korona Aşısıyla İlgili Tüm Evlileri İlgilendiren Açıklama Geldi! Çocuk Yapmak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor...
Erzincan'da korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı mask
Erzincan'da korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Kayyum Ne Demek? 2021 Kayyum Atamaları Nasıl Yapılır? mask
Kayyum Ne Demek? 2021 Kayyum Atamaları Nasıl Yapılır?
Ankara Sincan Belediyesi çalışanlarının sağlığını takip ediyor mask
Ankara Sincan Belediyesi çalışanlarının sağlığını takip ediyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL