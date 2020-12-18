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- 18 Ara 2020 - 18:09 G: 18 Ara 2020 - 18:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'ya doğum günü sürprizi

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavisine başlanan 7 yaşındaki Taha Sis'in doğum gününü sürpriz pastayla kutladı.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavisine başlanan 7 yaşındaki Taha Sis'in doğum gününü sürpriz pastayla kutladı. Göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybeden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha, annesi Azine Sis ile Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ı ziyaret etti.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavisine başlanan 7 yaşındaki Taha Sis'in doğum gününü sürpriz pastayla kutladı.

Göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybeden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha, annesi Azine Sis ile Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ı ziyaret etti.

18 Ara 2020 - 18:09 AA - Gündem

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