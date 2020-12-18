Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'ya doğum günü sürprizi
Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavisine başlanan 7 yaşındaki Taha Sis'in doğum gününü sürpriz pastayla kutladı.
Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavisine başlanan 7 yaşındaki Taha Sis'in doğum gününü sürpriz pastayla kutladı. Göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybeden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha, annesi Azine Sis ile Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ı ziyaret etti.
Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavisine başlanan 7 yaşındaki Taha Sis'in doğum gününü sürpriz pastayla kutladı.
Göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybeden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha, annesi Azine Sis ile Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ı ziyaret etti.
18 Ara 2020 - 18:09 AA - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.