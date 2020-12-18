Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 5 kilo 333 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 5 kilo 333 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kırsal Burcun Mahallesi'nde ikamet eden S.D. (28) ve N.D'nin (59) evinde uyuşturucu bulundurduğu ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu adreslere operasyon düzenledi.
Şüphelilerin evinde ve eklentilerinde uyuşturucu arama köpeği "Takip"in de kullanıldığı operasyonda, 5 kilo 333 gram kubar esrar, hassas terazi, tabanca, kuru sıkı tabanca, otomatik av tüfeği ve fişek ele geçirildi. Ekipler, şüpheliler S.D. ile N.D'yi gözaltına aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.