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- 18 Ara 2020 - 18:29 G: 18 Ara 2020 - 18:30

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,64 değer kazanarak günü 1.408,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.410,32 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,64 değer kazanarak günü 1.408,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.410,32 puanla da rekor seviyeyi gördü. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,64 değer kazanarak günü 1.408,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.410,32 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,16 ve holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 3,71 ile orman, kağıt, basım oldu.

Günü 1.408,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.410,32 puanla da rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 2,74 değer kazanarak rallisini üst üste 7. haftaya taşıdı.

18 Ara 2020 - 18:29 AA İstanbul- Gündem

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