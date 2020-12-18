Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,64 değer kazanarak günü 1.408,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.410,32 puanla da rekor seviyeyi gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,64 değer kazanarak günü 1.408,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.410,32 puanla da rekor seviyeyi gördü. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,64 değer kazanarak günü 1.408,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.410,32 puanla da rekor seviyeyi gördü.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,16 ve holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 3,71 ile orman, kağıt, basım oldu.
Günü 1.408,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.410,32 puanla da rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 2,74 değer kazanarak rallisini üst üste 7. haftaya taşıdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.