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- 18 Ara 2020 - 18:35 G: 18 Ara 2020 - 18:36

Başkentte para dolu çantayı çalan İran uyruklu zanlı yakalandı

Ankara'da 300 bin lira para dolu çantayı çaldığı öne sürülen İran uyruklu hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da 300 bin lira para dolu çantayı çaldığı öne sürülen İran uyruklu hırsızlık şüphelisi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Çankaya'da müteahhitlik yapan M.B, bankadan çektiği 300 bin lira paranın olduğu çantayı aracına bıraktı.

Ankara'da 300 bin lira para dolu çantayı çaldığı öne sürülen İran uyruklu hırsızlık şüphelisi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Çankaya'da müteahhitlik yapan M.B, bankadan çektiği 300 bin lira paranın olduğu çantayı aracına bıraktı.

Aracının kapılarını kilitledikten sonra ofisine geçen M.B, bir süre sonra dışarı çıktığında aracının sağ ön camının kırık olduğunu, para dolu çantanın yerinde bulunmadığını fark etti ve durumu polise bildirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı bölgenin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

18 Ara 2020 - 18:35 AA Ankara- Gündem

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