Başkentte para dolu çantayı çalan İran uyruklu zanlı yakalandı
Ankara'da 300 bin lira para dolu çantayı çaldığı öne sürülen İran uyruklu hırsızlık şüphelisi yakalandı.
Ankara'da 300 bin lira para dolu çantayı çaldığı öne sürülen İran uyruklu hırsızlık şüphelisi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Çankaya'da müteahhitlik yapan M.B, bankadan çektiği 300 bin lira paranın olduğu çantayı aracına bıraktı.
Ankara'da 300 bin lira para dolu çantayı çaldığı öne sürülen İran uyruklu hırsızlık şüphelisi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Çankaya'da müteahhitlik yapan M.B, bankadan çektiği 300 bin lira paranın olduğu çantayı aracına bıraktı.
Aracının kapılarını kilitledikten sonra ofisine geçen M.B, bir süre sonra dışarı çıktığında aracının sağ ön camının kırık olduğunu, para dolu çantanın yerinde bulunmadığını fark etti ve durumu polise bildirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı bölgenin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.