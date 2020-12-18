Ağabeyinin otomobilini kurşunlayıp silahla çatıya çıkan genç polis tarafından ikna edildi
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağabeyinin otomobilini kurşunlayıp silahla çatıya çıkan genç polis tarafından ikna edilerek teslim oldu.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağabeyinin otomobilini kurşunlayıp silahla çatıya çıkan genç polis tarafından ikna edilerek teslim oldu. Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde 18 yaşındaki A.B. henüz belirlenemeyen nedenle ağabeyiyle tartıştı.Tartışmanın ardından A.B, ağabeyinin evlerinin önünde park halindeki 46 LL 612 plakalı otomobilini kurşunladı. Mahalledeki evin çatısına çıkan A.B, silahla kendisine zarar vermeye çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Özel harekat polislerinin katılımıyla A.B. ikna edilerek çatıdan indirildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.B, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
18 Ara 2020 - 19:11 AA Kahramanmaraş- Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.