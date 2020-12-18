Muş'ta PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki depoda yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki depoda yaşam malzemeleri ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde merkeze bağlı Şenyayla bölgesinde "Yıldırım-9 Operasyonu" gerçekleştirildi. İki depoda yapılan aramada 582 büyük pil, 155 metre uzunluğunda kablo, 2 çift ayakkabı, tabanca ve çiftli şarjör kılıfı, 6 siyah renkli şemsiye, palaska, 2 çadır, dinamo ve mekanizması, küçük tüp, akü ve muhtelif miktarda yaşam ile sağlık malzemeleri bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.